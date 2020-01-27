Названы имена погибших вместе с баскетболистом Брайантом и его дочерью

Стали известны имена погибших вместе с баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью в катастрофе вертолёта в США. Это тренер по бейсболу Джон Альтобелли с супругой Кери и дочерью Алиссой. Об этом сообщил в соцсетях спортивный репортер Los Angeles Times Майк Ди Джованна.

Алисса была партнершей 13-летней дочери Брайанта Джинны Марии-Оноре в баскетбольной команде, все они летели как раз на матч с участием команды девушек. Ещё одной жертвой катастрофы стала Кристина Мозер - ассистент главного тренера в бейсбольной команде.

Вертолет, принадлежавший Брайанту, разбился вечером в окрестностях Лос-Анджелеса в воскресенье по местному времени, когда в Москве уже наступил понедельник. Всего на борту находились девять человек, при падении машины никто из них не выжил, отмечает «Свободная пресса».

Очевидцы рассказывают, что перед падением вертолет находился на небольшой высоте, были слышны «неправильные» звуки работы двигателя. Машина кружила около четверти часа, после чего врезалась в склон горы в Калабасасе.

Причиной крушения могли стать плохие погодные условия, передает РИА ФАН. Представитель департамента полиции Лос-Анджелеса заявил, что в тот момент в районе крушения был очень сильный туман.

Кобе Брайанта считают легендой Национальной баскетбольной ассоциации и клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».

