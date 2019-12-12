Названы имена погибших при крушении Ми-28 на Кубани пилотов
В результате крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли двое пилотов.
В телеграмме губернатора региона в адрес вертолетного полка, где служили погибшие, Вениамина Кондратьева названы их имена и звания. Это подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает RT.
Глава региона назвал погибших «профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу».
Ми-28 разбился накануне станицы Платнировская в двух километрах от Кореновского аэродрома. По некоторым данным, машина во время разворота могла задеть винтами землю, отмечает Газета.ру
По другой версии, авиакатастрофа произошла из-за сильного тумана. Также сообщалось, что от удара вертолет полностью разрушился.
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