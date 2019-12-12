Названы имена погибших при крушении Ми-28 на Кубани пилотов

В телеграмме губернатора региона в адрес вертолетного полка, где служили погибшие, Вениамина Кондратьева названы их имена и звания. Это подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает RT.

Глава региона назвал погибших «профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу».



Ми-28 разбился накануне станицы Платнировская в двух километрах от Кореновского аэродрома. По некоторым данным, машина во время разворота могла задеть винтами землю, отмечает Газета.ру

По другой версии, авиакатастрофа произошла из-за сильного тумана. Также сообщалось, что от удара вертолет полностью разрушился.

