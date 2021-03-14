Названы имена погибших при крушении Ан-26 в Казахстане

В числе погибших штурман авиационного отдела Габит Барлыкбаев 1984 года рождения, штурман экипажа летной группы авиационного отдела Мухтар Сагимбаев 1994 года рождения; старший бортовой механик летной группы авиационного отдела Евгений Васильков и бортовой техник летной группы авиационного отдела Досжан Баймуратов – оба 1985 года рождения.

«Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан», - говорится в официальном сообщении.

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан выразил соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военных.

Накануне, 13 марта в 17:22 (14:22 мск) при заходе на посадку в аэропорт Алма-Аты потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ Казахстана. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четыре погибли и два госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана

