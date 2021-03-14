Названы имена погибших при крушении Ан-26 в Казахстане
В крушении самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты погибли четверо военных из Авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КНБ Казахстана 14 марта.
В числе погибших штурман авиационного отдела Габит Барлыкбаев 1984 года рождения, штурман экипажа летной группы авиационного отдела Мухтар Сагимбаев 1994 года рождения; старший бортовой механик летной группы авиационного отдела Евгений Васильков и бортовой техник летной группы авиационного отдела Досжан Баймуратов – оба 1985 года рождения.
«Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан», - говорится в официальном сообщении.
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан выразил соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военных.
Накануне, 13 марта в 17:22 (14:22 мск) при заходе на посадку в аэропорт Алма-Аты потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ Казахстана. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четыре погибли и два госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+10 083 / сут.
Умерли
92 090+395 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+9 412 / сут.
- Названы имена погибших при крушении Ан-26 в Казахстане
- Le Figaro: Европе грозит Frexit
- Зюганов предложил ввести новый налог
- Аналитик предрек обвал доллара к концу апреля
- В Британии признали поражение в танковой схватке с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru