Выжившие при крушении самолета в Алма-Ате находятся в реанимации
Стало известно о состоянии выживших при падении самолета в Алма-Ате, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление здравоохранения Алма-Аты.
Речь идет о двух военнослужащих, которым удалось выжить при крушении Ан-26 авиационной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.
Их прооперировали и поместили в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. У них ожоги и переломы.
Крушение лайнера произошло вечером 13 марта, когда он заходил на посадку. Четверо из шести человек на борту погибли.
Причины авиационного происшествия выясняются.
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