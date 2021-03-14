Выжившие при крушении самолета в Алма-Ате находятся в реанимации

Их прооперировали и поместили в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. У них ожоги и переломы.

Крушение лайнера произошло вечером 13 марта, когда он заходил на посадку. Четверо из шести человек на борту погибли.

Причины авиационного происшествия выясняются.

