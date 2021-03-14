Выжившие при крушении самолета в Алма-Ате находятся в реанимации

Стало известно о состоянии выживших при падении самолета в Алма-Ате, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление здравоохранения Алма-Аты.

Речь идет о двух военнослужащих, которым удалось выжить при крушении Ан-26 авиационной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

Четверо человек погибли при крушении самолета в районе аэропорта Алма-Аты

Их прооперировали и поместили в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. У них ожоги и переломы.

Крушение лайнера произошло вечером 13 марта, когда он заходил на посадку. Четверо из шести человек на борту погибли.

Причины авиационного происшествия выясняются.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:КазахстанСамолётКрушение
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