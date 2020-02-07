Названа возможная причина смерти подмосковного школьника во время урока
7 февраля 202018:22
Школьник, который скончался во время урока физкультуры в подмосковном Подольске, имел проблемы с сердцем. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Мальчику стало плохо во время игры в баскетбол. Девятиклассник присел на скамейку, после чего потерял сознание. Прибывшие в школу фельдшеры скорой помощи констатировали смерть подростка.
Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня», в медкарте школьника было указано о проблемах с сердцем, однако он был допущен до уроков.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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