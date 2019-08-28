Названа возможная причина обрушения здания в Новосибирске

Нарушение требований при строительстве могло стать наиболее вероятной причиной обрушения стены и перекрытий здания в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как напоминает RT, ЧП произошло сегодня утром. На улице Ударной, 1/1а обрушился хозяйственный корпус административного здания, в котором шла реконструкция. По данным спасателей, площадь обрушения составила 350 кв. м.

Отмечается, что в момент обрушения там находились 12 человек. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в настоящий момент под завалами могут находиться два человека. Жертвами ЧП стали два человека. На месте происшествия продолжают работать врачи и спасатели.

После инцидента, по сообщениям «Свободной прессы», было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Взять ситуацию под личный контроль пообещала депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя. Об этом она сообщила в беседе с НСН.



