Названа возможная причина мощного взрыва в супермаркете Владикавказа
Предварительной причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе назван взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Трехэтажное здание магазина полностью «сложилось» после взрыва. Пожара не произошло. В настоящее время спасатели приступили к разбору завалов.
В настоящий момент подтвержденной информации о том, что кто-то пострадал в результате взрыва нет, передает RT.
Жилые многоэтажки от взрыва не пострадали. Среди прохожих и жильцов соседних домов пострадавших также нет.
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