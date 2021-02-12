Названа возможная причина мощного взрыва в супермаркете Владикавказа

Предварительной причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе назван взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Трехэтажное здание магазина полностью «сложилось» после взрыва. Пожара не произошло. В настоящее время спасатели приступили к разбору завалов.

Взрыв произошел в магазине во Владикавказе

В настоящий момент подтвержденной информации о том, что кто-то пострадал в результате взрыва нет, передает RT.

Жилые многоэтажки от взрыва не пострадали. Среди прохожих и жильцов соседних домов пострадавших также нет.

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ФОТО: vk.com © ЧП / Владикавказ
ТЕГИ:ВзрывКавказ
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