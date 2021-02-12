Названа возможная причина мощного взрыва в супермаркете Владикавказа

Предварительной причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе назван взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Трехэтажное здание магазина полностью «сложилось» после взрыва. Пожара не произошло. В настоящее время спасатели приступили к разбору завалов.