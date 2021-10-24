Названа вероятная причина крушения легкомоторного самолета под Москвой
Причиной крушения высокоплана в Подмосковье, приведшего к гибели двоих человек, предположительно является ошибка пилота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
«Предварительно рассматривается версия ошибки пилотирования. Также не исключается версия технической неисправности», - заявил собеседник агентства.
Уточняется, что летательный аппарат разбился в поле. После падения он полностью сгорел, целым остался только хвост.
Как сообщает МЧС, падение высокоплана «Аэропракт A-22» произошло около деревни Ватулино на территории аэроклуба «Аэроклассика» около 15:00 (мск). После крушения произошел пожар на площади 5 кв. м. Два человека, находившиеся на борту, погибли.
Ранее в воскресенье стало известно, что СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета в Рузском районе Подмосковья. Об этом пишет Газета.ru.
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