Названа вероятная причина крушения легкомоторного самолета под Москвой

«Предварительно рассматривается версия ошибки пилотирования. Также не исключается версия технической неисправности», - заявил собеседник агентства.

Уточняется, что летательный аппарат разбился в поле. После падения он полностью сгорел, целым остался только хвост.

Как сообщает МЧС, падение высокоплана «Аэропракт A-22» произошло около деревни Ватулино на территории аэроклуба «Аэроклассика» около 15:00 (мск). После крушения произошел пожар на площади 5 кв. м. Два человека, находившиеся на борту, погибли.

Ранее в воскресенье стало известно, что СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета в Рузском районе Подмосковья. Об этом пишет Газета.ru.

