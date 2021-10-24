Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

При крушении легкомоторного самолета в Московской области погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что авиакатастрофа произошла под Рузой.

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По данным Telegram-канала «112», самолет рухнул сразу после вылета.

«На борту Аэропракт А-22 находились пилот Юрий Самохвалов и пассажирка, оба погибли. По нашим данным, самолет вылетел с аэродрома и сразу рухнул. После падения борт загорелся», - говорится в сообщении.

На месте авиакатастрофы на месте работают оперативные службы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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