Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье
При крушении легкомоторного самолета в Московской области погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Уточняется, что авиакатастрофа произошла под Рузой.
По данным Telegram-канала «112», самолет рухнул сразу после вылета.
«На борту Аэропракт А-22 находились пилот Юрий Самохвалов и пассажирка, оба погибли. По нашим данным, самолет вылетел с аэродрома и сразу рухнул. После падения борт загорелся», - говорится в сообщении.
На месте авиакатастрофы на месте работают оперативные службы.
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