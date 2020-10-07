Названа причина взрывов на военной базе в Рязанской области

Артиллерийские боеприпасы на военной базе в Рязанской области начали взрываться из-за огня, который перекинулся на них с загоревшейся травы. Это произошло из-за порывистого ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

С огнем борется пожарный расчет воинской части, однако остановить возгорание не удалось. Боеприпасы продолжают взрываться.

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В радиусе 50 километров от пожара объявлена эвакуация, сообщает Ura.ru. С места ЧП также эвакуирован личный состав и гражданский персонал. Никто не пострадал.

Угрозы близлежащим населенным пунктам нет, добавили в ЗВО.

В марте произошел взрыв имитационного боеприпаса на территории одной из воинских частей в Печенгском районе Мурманской области. Согласно сообщению Северного флота, пострадали пятеро военнослужащих-контрактников.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ВзрывВоенная БазаРязанская Область
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