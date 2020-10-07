Названа причина взрывов на военной базе в Рязанской области

Артиллерийские боеприпасы на военной базе в Рязанской области начали взрываться из-за огня, который перекинулся на них с загоревшейся травы. Это произошло из-за порывистого ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

С огнем борется пожарный расчет воинской части, однако остановить возгорание не удалось. Боеприпасы продолжают взрываться.