Названа причина взрывов на военной базе в Рязанской области
Артиллерийские боеприпасы на военной базе в Рязанской области начали взрываться из-за огня, который перекинулся на них с загоревшейся травы. Это произошло из-за порывистого ветра.
Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
С огнем борется пожарный расчет воинской части, однако остановить возгорание не удалось. Боеприпасы продолжают взрываться.
В радиусе 50 километров от пожара объявлена эвакуация, сообщает Ura.ru. С места ЧП также эвакуирован личный состав и гражданский персонал. Никто не пострадал.
Угрозы близлежащим населенным пунктам нет, добавили в ЗВО.
В марте произошел взрыв имитационного боеприпаса на территории одной из воинских частей в Печенгском районе Мурманской области. Согласно сообщению Северного флота, пострадали пятеро военнослужащих-контрактников.
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