Названа причина взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы

Причиной взрыва, который прогремел в понедельник, 29 июня, в квартире на северо-востоке Москвы, стал бытовой газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.



Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали не менее четырех человек.



ЧП произошло в доме 3 по улице Проходчиков. По некоторым данным, после взрыва огнем охвачены четыре квартиры, передает RT.

