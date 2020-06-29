Названа причина взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы

Причиной взрыва, который прогремел в понедельник, 29 июня, в квартире на северо-востоке Москвы, стал бытовой газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали не менее четырех человек.

ЧП произошло в доме 3 по улице Проходчиков. По некоторым данным, после взрыва огнем охвачены четыре квартиры, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВзрывыМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры