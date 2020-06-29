Названа причина взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы
29 июня 202014:06
Причиной взрыва, который прогремел в понедельник, 29 июня, в квартире на северо-востоке Москвы, стал бытовой газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали не менее четырех человек.
ЧП произошло в доме 3 по улице Проходчиков. По некоторым данным, после взрыва огнем охвачены четыре квартиры, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
- Авиаперелётам в России предсказали восстановление на 80% уже этим летом
- Аналитик: Авиакомпании остаются на грани банкротства
- В Кремле оценили публикацию экзитполов голосования по Конституции
- Названа причина взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы
- Прокурор запросил 2 года колонии экс-бухгалтеру «Седьмой студии»
29 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru