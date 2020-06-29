В доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
29 июня 202013:51
Взрыв произошел в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы. После начался пожар.
ЧП произошло на улице Проходчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На улице Проходчиков, дом 3, произошел пожар в квартире из-за взрыва. Наблюдается открытое горение из окон, площадь пожара составляет 70 кв. метров», - сказал собеседник агентства.
На данный момент известно о четырех пострадавших. Проводится ли в доме эвакуация, пока не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru