Названа причина вооруженной бойни в Назрани

В результате массовой перестрелки, которая произошла в столице Ингушетии Назрани, погибли три человека, в их числе сотрудник полиции. Ранее сообщалось о четырех жертвах.



Инцидент произошел административном округе Альтиевский в Назрани. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, перестрелке предшествовала ссора.



По некоторым данным, причиной конфликта стал земельный спор. Еще несколько человек в результате ЧП получили ранения и были госпитализированы.



Всего в перестрелке могли участвовать 15 человек, сообщает Газета.ру

