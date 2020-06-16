Названа причина вооруженной бойни в Назрани

В результате массовой перестрелки, которая произошла в столице Ингушетии Назрани, погибли три человека, в их числе сотрудник полиции. Ранее сообщалось о четырех жертвах.

Инцидент произошел административном округе Альтиевский в Назрани. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, перестрелке предшествовала ссора.

По некоторым данным, причиной конфликта стал земельный спор. Еще несколько человек в результате ЧП получили ранения и были госпитализированы.

Всего в перестрелке могли участвовать 15 человек, сообщает Газета.ру

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:ИнгушетияСтрельба
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