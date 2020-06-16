В Ингушетии произошла перестрелка: четверо погибли

В столице Ингушетии Назрани произошла перестрелка, в которой могли принимать участие около 15 человек. В результате инцидента есть погибшие.

По данным «Интерфакса», жертвами бойни стали четыре человека, среди них — сотрудник полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.





