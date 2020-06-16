В Ингушетии произошла перестрелка: четверо погибли
16 июня 202014:23
В столице Ингушетии Назрани произошла перестрелка, в которой могли принимать участие около 15 человек. В результате инцидента есть погибшие.
По данным «Интерфакса», жертвами бойни стали четыре человека, среди них — сотрудник полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.
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16 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru