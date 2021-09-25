Стала известна причина столкновения двух судов в проливе Босфоре
Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор из-за отказ рулевого управления судна Турции «Тахсин Имамоглу». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию «Волжское пароходство».
По данным судоходной компании, на борту «Русич 10» находился экипаж из 11 граждан России.
«В районе 05.00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход «Русич-10» столкнулся с турецким теплоходном. «Русич-10» следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку», — прокомментировали в «Волжском пароходстве» .
В результате столкновения «Русич 10» с турецким «Тахсин Имамоглу» никто не пострадал. На место происшествия направили 14 буксиров и три спасательных катера.
Сообщается, что сухогруз «Русич 10», по данным информационного портала морских судов Fleetphoto, ранее ходил под флагами Мальты и Германии. С 2012 года вернулся под российскую юрисдикцию. Сухогруз построили в 2006 году на «Окской судоверфи». Его длина составляет 128 метров, ширина - 17 метров. Портом приписки является Санкт-Петербург, судовладельцем - российская судоходная компания «Волжское пароходство», пишут «Известия».
Началось расследование инцидента. Уточняется, что разлива топлива в акватории не произошло.
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