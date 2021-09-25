Стала известна причина столкновения двух судов в проливе Босфоре

По данным судоходной компании, на борту «Русич 10» находился экипаж из 11 граждан России.

«В районе 05.00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход «Русич-10» столкнулся с турецким теплоходном. «Русич-10» следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку», — прокомментировали в «Волжском пароходстве» .

В результате столкновения «Русич 10» с турецким «Тахсин Имамоглу» никто не пострадал. На место происшествия направили 14 буксиров и три спасательных катера.

Сообщается, что сухогруз «Русич 10», по данным информационного портала морских судов Fleetphoto, ранее ходил под флагами Мальты и Германии. С 2012 года вернулся под российскую юрисдикцию. Сухогруз построили в 2006 году на «Окской судоверфи». Его длина составляет 128 метров, ширина - 17 метров. Портом приписки является Санкт-Петербург, судовладельцем - российская судоходная компания «Волжское пароходство», пишут «Известия».

Началось расследование инцидента. Уточняется, что разлива топлива в акватории не произошло.

