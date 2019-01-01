Названа причина смертельного ДТП в Уссурийске. Видео
Автобус с туристами из Китае в Уссурийске упал с дороги и перевернулся из-за плохого самочувствия водителя. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ГИБДД России.
Напомним, в результате ДТП погибли двое туристов, а ещё четверо получили травмы.
Как пишут «Дни.ру», на момент происшествия в автобусе находились 48 человек. Все они являются гражданами КНР.
Ранее глава Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами рассказал НСН, почему никто не следит за водителями автобусов.
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