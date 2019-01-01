Названа причина смертельного ДТП в Уссурийске. Видео

Автобус с туристами из Китае в Уссурийске упал с дороги и перевернулся из-за плохого самочувствия водителя. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ГИБДД России.

Напомним, в результате ДТП погибли двое туристов, а ещё четверо получили травмы.

Как пишут «Дни.ру», на момент происшествия в автобусе находились 48 человек. Все они являются гражданами КНР.