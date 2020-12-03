Названа причина пожара в больнице в Москве

Причиной пожара в реконструируемом корпусе больницы в Москве могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Двое погибли при пожаре в больнице московского онкоцентра

По его словам, рассматривается и другие версии возгорания. Среди них - неисправность электрообогревательных приборов.

Жертвами пожара в корпусе Московского международного онкологического центра в центре столицы стали два человека, сообщает RT. Еще 27 рабочих были эвакуированы.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:МоскваПожар
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