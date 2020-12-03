Названа причина пожара в больнице в Москве

По его словам, рассматривается и другие версии возгорания. Среди них - неисправность электрообогревательных приборов.

Жертвами пожара в корпусе Московского международного онкологического центра в центре столицы стали два человека, сообщает RT. Еще 27 рабочих были эвакуированы.

