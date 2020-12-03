Названа причина пожара в больнице в Москве
3 декабря 202008:06
Причиной пожара в реконструируемом корпусе больницы в Москве могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, рассматривается и другие версии возгорания. Среди них - неисправность электрообогревательных приборов.
Жертвами пожара в корпусе Московского международного онкологического центра в центре столицы стали два человека, сообщает RT. Еще 27 рабочих были эвакуированы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru