Двое погибли при пожаре в больнице московского онкоцентра

При пожаре в административном здании в центре Москвы погибли два человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России.

Отмечается, что ведомство получило информацию о пожаре в здании на улице Дурова в 4:50. Пожарные ликвидировали огонь в 06:03. Огнем был охвачен третий этаж здания, находящийся на реконструкции, спасатели эвакуировали из постройки 27 рабочих.