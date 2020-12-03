Двое погибли при пожаре в больнице московского онкоцентра
При пожаре в административном здании в центре Москвы погибли два человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России.
Отмечается, что ведомство получило информацию о пожаре в здании на улице Дурова в 4:50. Пожарные ликвидировали огонь в 06:03. Огнем был охвачен третий этаж здания, находящийся на реконструкции, спасатели эвакуировали из постройки 27 рабочих.
Ранее сообщалось, что причиной пожара Московского международного онкологического центра, по предварительным данным, стало возгорание строительных конструкций и бытовки.
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