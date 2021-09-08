Названа причина опрокидывания судна с рыбаками в Баренцевом море

Причиной опрокидывания судна с рыбаками в бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области стал резкий крен от волны. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Инцидент произошел во вторник, 7 сентября. На борту маломерного судна находились капитан и четыре пассажира, которые отправились на рыбалку. Опрокидывание произошло около полудня. Дрейфующее судно было обнаружено перевернувшимся у берега с выжившим мужчиной 1962 года рождения, сообщили в ведомстве.

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Следователи завели по факту крушения уголовное дело по стать о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

В акватории Баренцева моря продолжается поисково-спасательная операция. В региональном ГУ МЧС сообщили, что группировка спасателей в среду будет увеличена. Поиски пропавших продолжались всю ночь. На данный момент известно об одном погибшем, поиски еще трех продолжаются.

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ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:РыбакиКрушениеМурманская Область
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