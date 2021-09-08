Названа причина опрокидывания судна с рыбаками в Баренцевом море

Причиной опрокидывания судна с рыбаками в бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области стал резкий крен от волны. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Инцидент произошел во вторник, 7 сентября. На борту маломерного судна находились капитан и четыре пассажира, которые отправились на рыбалку. Опрокидывание произошло около полудня. Дрейфующее судно было обнаружено перевернувшимся у берега с выжившим мужчиной 1962 года рождения, сообщили в ведомстве.