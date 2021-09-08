Взрыв в Ногинске: пострадавших уже восемь, погибших пока нет
В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске пострадали восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.
По словам собеседника агентства, все пострадавшие доставлены в Ногинскую больницу. Среди них двое детей.
Со своей стороны, министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила о семи пострадавших.
«Погибших пока нет», - сказала Стригункова в эфире телеканала «360».
По ее данным, пятеро из семи пострадавших доставлены в больницу. При этом угрозы их жизни нет.
В результате инцидента повреждены 24 квартиры, 8 из которых разрушены. Из разрушенного дома эвакуированы 173 человека.
Ранее сообщалось о спасении двух детей и одного взрослого, пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси, прогремевшего в среду утром в жилом доме. При этом отмечалось, что под завалами могут находиться два человека.
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