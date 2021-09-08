Взрыв в Ногинске: пострадавших уже восемь, погибших пока нет

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске пострадали восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

По словам собеседника агентства, все пострадавшие доставлены в Ногинскую больницу. Среди них двое детей.

Со своей стороны, министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила о семи пострадавших.

«Погибших пока нет», - сказала Стригункова в эфире телеканала «360».

По ее данным, пятеро из семи пострадавших доставлены в больницу. При этом угрозы их жизни нет.

В результате инцидента повреждены 24 квартиры, 8 из которых разрушены. Из разрушенного дома эвакуированы 173 человека.

Ранее сообщалось о спасении двух детей и одного взрослого, пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси, прогремевшего в среду утром в жилом доме. При этом отмечалось, что под завалами могут находиться два человека.

