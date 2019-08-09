Названа причина новых взрывов под Ачинском. Число пострадавших растёт

Число пострадавших от новых взрывов, которые возобновились на территории воинской части под Ачинском в Красноярском крае, выросло до восьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую межрайонную центральную больницу. Из пострадавших четверо госпитализированы, четверо лечатся амбулаторно, уточняет RT.

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Как сообщили в администрации губернатора региона, взрывы начались при проведении работ по разминированию.

Причиной детонации стали молнии, которые попали в площадку, где были складированы собранные боеприпасы. Жителей села Каменка, расположенного рядом с воинской частью, вновь эвакуируют.

В результате первых взрывов, которые начались 5 августа из-за пожара, по данным медиков, пострадали 13 человек, погиб один пожарный.

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Фото: vk.com/Коммунальный Мост | Красноярск
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