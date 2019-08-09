Названа причина новых взрывов под Ачинском. Число пострадавших растёт

Как сообщили в администрации губернатора региона, взрывы начались при проведении работ по разминированию.

Причиной детонации стали молнии, которые попали в площадку, где были складированы собранные боеприпасы. Жителей села Каменка, расположенного рядом с воинской частью, вновь эвакуируют.

В результате первых взрывов, которые начались 5 августа из-за пожара, по данным медиков, пострадали 13 человек, погиб один пожарный.

