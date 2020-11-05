Подтвердились данные о пострадавших в ДТП на автобусной остановке

Три человека были ранены в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в центре Москвы, передаёт официальный телеграм-канал столичного департамента транспорта.

В сообщении говорится, что ДТП произошло на ул. Садовой-Триумфальной, 16 строение 1.

«По предварительной информации, пострадали три человека. На месте работают оперативные службы», - рассказали в департаменте.

По данным РЕН ТВ, все пострадавшие находились в автомобиле Hyundai, который врезался в остановку.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:Общественный ТранспортДтп В МосквеАвария
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