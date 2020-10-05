Названа причина массового падения в обморок псковских школьников

Школьники из Великих Лук могли потерять сознание на торжественной линейке из-за жары. Такое предположение высказала директор школы №7 Наталья Демиховская. Она считает, что это мог быть тепловой удар, передает “Интерфакс”.

По данным Росгидромета, 5 октября днем в Великих Луках пообещали всего +18 градусов и облачность.