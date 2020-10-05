Названа причина массового падения в обморок псковских школьников

Школьники из Великих Лук могли потерять сознание на торжественной линейке из-за жары. Такое предположение высказала директор школы №7 Наталья Демиховская. Она считает, что это мог быть тепловой удар, передает “Интерфакс”.

По данным Росгидромета, 5 октября днем в Великих Луках пообещали всего +18 градусов и облачность.

Минпросвещения опровергло данные о переводе школ на дистанционку

Инцидент произошел сегодня. 13 школьников разного возраста во время линейки, посвященной присвоению учреждению имени погибшего лейтенанта-пограничника Антона Злобина, начали терять сознание. Все они были госпитализированы в тяжелом либо средней тяжести состоянии.

«Это было ужасно. Мы стояли рядом, несколько человек стали падать, их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо», — рассказала одна из школьниц телеканалу «360».

В школе подъехали несколько машин скорой помощи.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ШкольникиПсковская Область
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