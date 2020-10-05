Названа причина массового падения в обморок псковских школьников
Школьники из Великих Лук могли потерять сознание на торжественной линейке из-за жары. Такое предположение высказала директор школы №7 Наталья Демиховская. Она считает, что это мог быть тепловой удар, передает “Интерфакс”.
По данным Росгидромета, 5 октября днем в Великих Луках пообещали всего +18 градусов и облачность.
Инцидент произошел сегодня. 13 школьников разного возраста во время линейки, посвященной присвоению учреждению имени погибшего лейтенанта-пограничника Антона Злобина, начали терять сознание. Все они были госпитализированы в тяжелом либо средней тяжести состоянии.
«Это было ужасно. Мы стояли рядом, несколько человек стали падать, их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо», — рассказала одна из школьниц телеканалу «360».
В школе подъехали несколько машин скорой помощи.
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