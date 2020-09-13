Названа причина масштабного пожара в многоэтажном доме в Краснодаре
Более 60 квартир сгорели в многоэтажном доме в Краснодаре из-за аварийного режима работы электросети, информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«К пожару привел аварийный режим работы электросети в розетках. Очаг возгорания находился в квартире №50 на восьмом этаже», — пояснил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме на Российской улице в Краснодаре загорелась мансарда. Из здания были эвакуированы около 300 человек. Жильцов временно разместили в одной из местных школ. Среди них нет погибших или пострадавших.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю работает в режиме чрезвычайной ситуации. В тушении пожара приняли участие более 200 человек и 60 единиц техники. Открытое горение мансардного этажа на площади 4,4 тысячи квадратных метров удалось ликвидировать, уточняет Газета.ru.
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