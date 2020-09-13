Названа причина масштабного пожара в многоэтажном доме в Краснодаре

Более 60 квартир сгорели в многоэтажном доме в Краснодаре из-за аварийного режима работы электросети, информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«К пожару привел аварийный режим работы электросети в розетках. Очаг возгорания находился в квартире №50 на восьмом этаже», — пояснил собеседник агентства.