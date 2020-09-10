Четыре подростка госпитализированы после пожара в Ростовской области
10 сентября 202021:59
Пожар произошел в казачьем кадетском техникуме в Ростовской области, в результате чего четыре подростка были доставлены в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Отмечается, что всего из здания были эвакуированы около 60 человек. Пострадавшим подросткам около 16-17 лет.
Инцидент произошел в городе Азов. Предварительной причиной возгорания называется короткое замыкание бойлера в подсобном помещении.
В настоящее время огонь потушен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru