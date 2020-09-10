Четыре подростка госпитализированы после пожара в Ростовской области

Пожар произошел в казачьем кадетском техникуме в Ростовской области, в результате чего четыре подростка были доставлены в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что всего из здания были эвакуированы около 60 человек. Пострадавшим подросткам около 16-17 лет.

Инцидент произошел в городе Азов. Предварительной причиной возгорания называется короткое замыкание бойлера в подсобном помещении.

В настоящее время огонь потушен.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ростовская ОбластьПожарные
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