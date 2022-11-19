Названа предварительная причина взрыва в жилом доме на Сахалине

Причиной взрыва в жилом доме в Сахалинской области, по предварительным данным, стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Число погибших при взрыве на Сахалине увеличилось до трех

Ранее стало известно, что взрыв газа прогремел в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине. В результате обрушились пять этажей постройки, погибли по меньшей мере три человека, еще девять пострадали.

По данным экстренных служб, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже дома. На месте происшествия работают 59 спасателей и 13 единиц техники, продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться люди.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Взрыв ГазаСахалин
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