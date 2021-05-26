Названа предварительная причина столкновения японского и российского судов
Причиной столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать густой туман, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула в Саппоро Сергея Марина.
По его словам, российское судно не могло заметить «маленькую рыболовную шхуну» в условиях тумана. «Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», - отметил Марин.
Инцидент произошел сегодня 6 утра по местному времени в 23 км от порта города Момбецу. Находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем «Амура», однако трое из них позже скончались.
Ранее сообщалось, что в настоящее время российское судно следует в японский порт Момбецу для разбирательства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Названа предварительная причина столкновения японского и российского судов
- В Чешском посольстве в Москве сократили 71 работника
- ФАС предложила ввести новые тарифы на тепло
- Эксперт назвал опасность заработка на кешбэке
- Рада: Зеленский готовится к партизанской войне
- При столкновении российского и японского судов погибли трое
- В Белом доме рассказали о подготовке США к вторжению НЛО
- Россиян предупредили о сильных магнитных бурях
- РЖД: для модернизации БАМа потребуются до 600 заключенных
- Рогозин предложил главе NASA приехать на переговоры в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru