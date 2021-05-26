Названа предварительная причина столкновения японского и российского судов

Причиной столкновения российского торгового судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать густой туман, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула в Саппоро Сергея Марина.

При столкновении российского и японского судов погибли трое

По его словам, российское судно не могло заметить «маленькую рыболовную шхуну» в условиях тумана. «Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», - отметил Марин.

Инцидент произошел сегодня 6 утра по местному времени в 23 км от порта города Момбецу. Находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем «Амура», однако трое из них позже скончались.

Ранее сообщалось, что в настоящее время российское судно следует в японский порт Момбецу для разбирательства.

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ТЕГИ:СтолкновениеСудноЯпония
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