При столкновении российского и японского судов погибли трое

Происшествие случилось у побережья острова Хоккайдо. В результате погибли три члена экипажа японского судна, передает «Интерфакс». При столкновении члены экипажа японского судна упали в море. Троих удалось спасти.

В настоящее время российское судно следует в японский порт Момбецу для разбирательства.

Инцидент произошел в Охотском море в 23 километрах к северо-востоку от порта Монбецу.

