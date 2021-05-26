При столкновении российского и японского судов погибли трое

Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном, передает телеканал NHK.

У берегов США перевернулось судно, есть погибшие

Происшествие случилось у побережья острова Хоккайдо. В результате погибли три члена экипажа японского судна, передает «Интерфакс». При столкновении члены экипажа японского судна упали в море. Троих удалось спасти.

В настоящее время российское судно следует в японский порт Момбецу для разбирательства.

Инцидент произошел в Охотском море в 23 километрах к северо-востоку от порта Монбецу.

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ТЕГИ:ЯпонияСудно
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