Названа предварительная причина пожара с восемью погибшими в Пермском крае

Отмечается, что надзорное ведомство Кудымкара организовало проверку по факту происшествия.

Ранее стало известно, что в Кудымкаре восемь человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

