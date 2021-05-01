Названа предварительная причина пожара с восемью погибшими в Пермском крае
Причиной пожара с восемью погибшими в городе Кудымкаре Пермского края могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры.
Отмечается, что надзорное ведомство Кудымкара организовало проверку по факту происшествия.
Ранее стало известно, что в Кудымкаре восемь человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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