Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае
Восемь человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме в Кудымкарском городском округе Пермского края. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на единую диспетчерскую службу города.
Согласно данным МЧС, о возгорании стало известно в 03:33 по московскому времени. К моменту прибытия пожарных площадь открытого горения составляла 120 квадратных метров, огонь затронул жилой дом и хозпостройки. В тушении пожара задействованы 34 человека и 12 единиц техники.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Пермскому краю, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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