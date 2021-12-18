Названа предварительная причина пожара на заводе «Северная верфь» в Петербурге

По данным СМИ, возгорание началось в рубке главного командного поста и на башенно-мачтовой конструкции. По строительным лесам огонь перекинулся на другие палубы корабля, стоявшего на покраске. Тушение пожара осложнилось из-за лакокрасочных материалов.

О возгорании на «Северной верфи» стало известно накануне вечером. Площадь пожара составила 800 кв. м, ему присвоили четвертый уровень сложности. При тушении пострадали двое пожарных, их госпитализировали в состоянии слабой и средней степени тяжести. Причины ЧП устанавливает прокуратура.

