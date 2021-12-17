Пожар на заводе «Северная верфь» в Петерубурге локализован

Пожар, возникший на строящемся корабле «Проворный» на заводе «Северная верфть», локализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС.

По данным агентства, пожар локализован на площади 300 кв.м. Отмечается, что при тушении огня пострадали двое пожарников, их госпитализировали. Их состояние оценивается как слабой и средней степени тяжести.

Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. В тушении принимали участие 168 человек 42 единицы техники.