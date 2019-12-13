Названа предварительная причина крупного пожара на юге Москвы

13 декабря 201917:52

Склад на Варшавском шоссе мог загореться из-за неисправного электрооборудования или проводки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в МЧС.

Пожар на юге Москвы тушат с вертолёта. Видео

Ранее сегодня стало известно, что пламя охватило территорию площадью в семь тысяч квадратных метров. В тушении пожара на юге Москвы участвовали 220 человек и 70 единиц спецтехники, включая два вертолета. Они сбросили на горящее здание 70 тонн воды. Как отмечают Дни.ру, борьбу с огнём осложняло большое количество легковоспламеняющихся жидкостей и материалов.

Добавим, во время тушения пострадал пожарный, он находится в больнице с переломом ноги.

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ФОТО: НСН
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