Названа предварительная причина крупного пожара на юге Москвы

Ранее сегодня стало известно, что пламя охватило территорию площадью в семь тысяч квадратных метров. В тушении пожара на юге Москвы участвовали 220 человек и 70 единиц спецтехники, включая два вертолета. Они сбросили на горящее здание 70 тонн воды. Как отмечают Дни.ру, борьбу с огнём осложняло большое количество легковоспламеняющихся жидкостей и материалов.

Добавим, во время тушения пострадал пожарный, он находится в больнице с переломом ноги.

