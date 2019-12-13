Пожар на юге Москвы тушат с вертолёта. Видео

Крупный пожар на юге Москвы тушат при помощи вертолёта, об этом сообщает корреспондент НСН. В свою очередь, РИА Новости отмечают, что воздушное судно оснащено специальным устройством, позволяющим сбрасывать на очаг пожара до 5 тонн воды.

Ранее сообщалось, что во время борьбы с огнём пострадал один сотрудник пожарной службы. Об этом пишет АГН Москва. По имеющимся данным, огнём охвачен склад в районе Чертаново Центральное. Газета.ру, ссылаясь на сведения МЧС, сообщает, что площадь пожара составляет 3000 кв.м.