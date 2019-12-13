Пожар на юге Москвы тушат с вертолёта. Видео
Крупный пожар на юге Москвы тушат при помощи вертолёта, об этом сообщает корреспондент НСН. В свою очередь, РИА Новости отмечают, что воздушное судно оснащено специальным устройством, позволяющим сбрасывать на очаг пожара до 5 тонн воды.
Ранее сообщалось, что во время борьбы с огнём пострадал один сотрудник пожарной службы. Об этом пишет АГН Москва. По имеющимся данным, огнём охвачен склад в районе Чертаново Центральное. Газета.ру, ссылаясь на сведения МЧС, сообщает, что площадь пожара составляет 3000 кв.м.
Известно, что по данному адресу расположен торговый центр «Варшавка мебель».
Между тем, ранее НСН писала, что ещё один крупный пожар - на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске - потушен. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Объединённой судостроительной корпорации, подчеркнув, что она приступила к установлению причин возгорания.
Напомним, пожар произошёл на крейсере накануне, 12 декабря. По последним данным, пострадали 12 человек. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
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