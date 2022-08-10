Названа основная версия причины взрывов в Новофедоровке
10 августа 202204:02
Основной причиной ЧП на аэродроме Саки в Крыму стало нарушение правил пожарной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в Минобороны России.
По его словам, никаких признаков, улик и фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет.
Напомним, взрывы прогремели на военном аэродроме Саки 9 августа. Число раненых выросло до девяти человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru