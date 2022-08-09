Аксёнов заявил об одном погибшем в результате взрывов в Новофёдоровке

По его словам, власти окажут близким погибшего всю необходимую помощь.

«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», - написал он.

Ранее глава Минздрава Крыма Константин Скорупский заявил, что в Сакскую районную больницу были доставлены пять человек, одному из пострадавших в результате ЧП проводится операция.

