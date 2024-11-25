Названа основная версия причины возгорания российского SSJ-100 в Анталье

В компании отметили, что перед посадкой в турецком аэропорту отказов систем авиалайнера не было.



В ОАК добавили, что компания готова оказать всю необходимую помощь в расследовании причин инцидента.

Напомним, возгорание самолета авиакомпании «Азимут» при посадке в аэропорту турецкой Антальи произошло 24 ноября, напоминает газета «Известия». Портал AirportHaber тогда сообщал, что из-за пожара временно закрывали взлетно-посадочную полосу аэропорта.