Названа основная причина пожаров в российских больницах
Эксперты МЧС установили, что аварийная работа электрических сетей чаще всего приводит к пожарам в медицинских учреждениях страны. Ещё одним источником опасности в ведомстве назвали устаревшее оборудование. Далее в анти-рейтинге МЧС идёт неосторожное обращение с огнем. Основные причины пожаров были установлены по итогам работы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
За последнее пять лет по стране регистрируется увеличение количества пожаров в медучреждениях, отмечают в МЧС. Только за прошедшие несколько месяцев произошло несколько крупных и резонансных случаев.
Так, в октябре двое пациентов погибли в результате пожара в инфекционной больнице Кирова. Вероятной причиной трагедии были названы действия пациента, в палате которого произошло возгорание. В начале октября огонь вспыхнул в отделении для лечения пациентов с COVID-19 больницы города Лиски Воронежной области. В результате погиб один человек, ещё 31 пациента удалось эвакуировать. В августе в результате пожара в клинической больнице № 3 города Ярославля пациент скончался в результате задымления в палате терапевтического отделения.
Весной крупный пожар возник в отделении пульмонологии Псковской городской больницы. Медперсоналу пришлось на руках выносить пациентов в безопасное место. Как было установлено позже, к возгоранию привело курение в палате 70-летнего пациента с поражением легких.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru