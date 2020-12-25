Названа одна из причин аварии с участием автобуса под Рязанью

ДТП с опрокинувшимся под Рязанью автобусом может быть связано с тем, что водитель уснул за рулем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Игоря Грекова. Он отметил, что окончательную причину происшествия установит следствие.

Губернатор добавил, что еще одной причиной могли стать снежные переметы на дороге, возникшие из-за сильного ветра.

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Рязанью

Минувшей ночью автобус, перевозивший 26 человек, опрокинулся на дороге в районе населенного пункта Высокое. Сообщается о четырех погибших, еще 11 человек получили травмы.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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