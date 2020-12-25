Четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Рязанью
25 декабря 202007:40
Число погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до четырёх, сообщили в региональном управлении МВД.
Там отметили, что четыре жертвы аварии были обнаружены, когда автобус подняли.
Среди пострадавших — пять детей, двое из которых сейчас находятся в реанимации, передает RT. Всего ранены 12 человек.
Авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru