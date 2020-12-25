Четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Рязанью

Число погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до четырёх, сообщили в региональном управлении МВД.

Там отметили, что четыре жертвы аварии были обнаружены, когда автобус подняли.

В Боливии автобус упал в пропасть: 12 погибших

Среди пострадавших — пять детей, двое из которых сейчас находятся в реанимации, передает RT. Всего ранены 12 человек.

Авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПРязань
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры