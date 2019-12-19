Названа часть, куда переведут сослуживцев Шамсутдинова

Срочников, служивших в части, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, переведут в Хабаровский край. Об этом пишет 19 декабря Ura.ru со ссылкой на главу комитета солдатских матерей Югры Ирину Браун.

«Воинскую часть уже расформировали. Ребят из Ханты-Мансийского округа переводят в Хабаровский край. Сейчас они находятся в пути к новому месту службы», — рассказала она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал расформирование части, где произошла трагедия, вынужденным шагом для Министерства из-за общественного резонанса.

