Назван ответственный за автобус, загоревшийся в тоннеле в Москве

Автобус, загоревшийся в понедельник, 7 октября, в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, обслуживается в рамках сервисного контракта с производителем - группой «ГАЗ». Об этом сообщает АГН Москва о ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранса».

«Автобус произведен в 2018 г. и находится на гарантии. Причины случившегося возгорания выяснит специальная комиссия совместно со специалистами компании-производителя», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что как только водитель автобуса заметил задымление, он остановил автобус и оперативно вывел пассажиров из салона, благодаря чему результате инцидента не было пострадавших.

Как ранее сообщал сайт «Подмосковье Сегодня», в Алабяно-Балтийском тоннеле в результате ДТП произошло возгорание автобуса. Движение по тоннелю было перекрыто в обе стороны.

Напомним, ранее НСН сообщала, что в рейсовом автобусе «Адлер-Ставрополь» произошёл пожар на трассе в сочинском поселке Дагомыс. Из горящей машины были эвакуированы 12 человек.

