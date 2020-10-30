В НКР заявили, что захватили в плен наемника из Сирии
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о захвате в плен террориста из Сирии, воюющего на стороне Азербайджана.
В сообщении ведомства говорится, что захваченного исламиста зовут Мхреб Мухаммад Альшхер. Он родился в сирийском городе Хамма. По его словам, он появился на азербайджано-азербайджанской линии фронта 19 октября вместе с 250 другими террористами, которых инструктировали турецкие военные.
Наёмник рассказал, что им обещали плату в 2000 долларов, но деньги так и не выплатили. В военном ведомстве заявили, что в плен боевик попал после ранения, так как его бросили на поле боя.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Уже третье соглашение о перемирии вступило в силу вступило в силу 26 октября.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Турция отправила в Нагорный Карабах несколько сотен наемников из Сирии. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил эту информации. Также о переброске сирийских наемников в Карабах заявлял глава СВР Сергей Нарышкин.
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