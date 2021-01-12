Суд зарегистрировал иск ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный
Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене условно срока Алексею Навальному на реальный. Информация об этом появилась на сайте Мосгорсуда. Условное осуждение предлагается отменить в связи с неисполнением Навальным возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления.
Ранее ФСИН пригрозила оппозиционеру заменой условного срока на реальный по делу «Ив Роше», если он не явится в отделение ведомства 29 декабря. Навальный, который проходит реабилитацию в Германии, в Москву так и не приехал.
Если нынешний иск будет удовлетворён, при возвращении в Россию оппозиционеру грозит задержание и тюремный срок. При этом, испытательный срок, назначенный Навальному по представлению ФСИН, закончился 30 декабря 2020 года.
У Алексея Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Последнее связано с хищением свыше 30 миллионов рублей. В 2014 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея к 3,5 годам лишения свободы условно, а его брата Олега — к тому же сроку колонии общего режима.
В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал приговор необоснованным, и постановил выплатить братьям компенсацию, однако Россия отказывается выполнить это решение.
В августе 2020 года Навального госпитализировали в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолета, на котором политик направлялся из Томска в Москву. Позже его доставили для лечения в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что политика отравили веществом из группы «Новичок».
Согласно недавно обнародованному расследованию группы Bellingcat и некоторых СМИ, за Навальным долгое время следила группа сотрудников ФСБ. Один из них в телефонном разговоре с оппозиционером фактически признался в отравлении. Однако ФСБ назвала этот разговор фальшивкой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
- Журналистам «Белсата» грозит до 3 лет заключения за организацию беспорядков в Минске
- Трамп назвал «охотой на ведьм» призывы к его импичменту
- Более 50 повторных случаев коронавируса зафиксировано в Ростовской области
- Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в РФ
- Арестован водитель самосвала, смявший военную колонну в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru