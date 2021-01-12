Суд зарегистрировал иск ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный

Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене условно срока Алексею Навальному на реальный. Информация об этом появилась на сайте Мосгорсуда. Условное осуждение предлагается отменить в связи с неисполнением Навальным возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления.

Ранее ФСИН пригрозила оппозиционеру заменой условного срока на реальный по делу «Ив Роше», если он не явится в отделение ведомства 29 декабря. Навальный, который проходит реабилитацию в Германии, в Москву так и не приехал.

Если нынешний иск будет удовлетворён, при возвращении в Россию оппозиционеру грозит задержание и тюремный срок. При этом, испытательный срок, назначенный Навальному по представлению ФСИН, закончился 30 декабря 2020 года.

У Алексея Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Последнее связано с хищением свыше 30 миллионов рублей. В 2014 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея к 3,5 годам лишения свободы условно, а его брата Олега — к тому же сроку колонии общего режима.