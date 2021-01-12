Суд зарегистрировал иск ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный

Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене условно срока Алексею Навальному на реальный. Информация об этом появилась на сайте Мосгорсуда. Условное осуждение предлагается отменить в связи с неисполнением Навальным возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления.

Ранее ФСИН пригрозила оппозиционеру заменой условного срока на реальный по делу «Ив Роше», если он не явится в отделение ведомства 29 декабря. Навальный, который проходит реабилитацию в Германии, в Москву так и не приехал.

Если нынешний иск будет удовлетворён, при возвращении в Россию оппозиционеру грозит задержание и тюремный срок. При этом, испытательный срок, назначенный Навальному по представлению ФСИН, закончился 30 декабря 2020 года.

У Алексея Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Последнее связано с хищением свыше 30 миллионов рублей. В 2014 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея к 3,5 годам лишения свободы условно, а его брата Олега — к тому же сроку колонии общего режима.

Травить нельзя посадить. В России возбудили новое дело против Навального

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал приговор необоснованным, и постановил выплатить братьям компенсацию, однако Россия отказывается выполнить это решение.

В августе 2020 года Навального госпитализировали в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолета, на котором политик направлялся из Томска в Москву. Позже его доставили для лечения в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что политика отравили веществом из группы «Новичок».

Согласно недавно обнародованному расследованию группы Bellingcat и некоторых СМИ, за Навальным долгое время следила группа сотрудников ФСБ. Один из них в телефонном разговоре с оппозиционером фактически признался в отравлении. Однако ФСБ назвала этот разговор фальшивкой.

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ФОТО: РИА Новости
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