Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области
Оппозиционер Алексей Навальный подал четвертый иск к руководству исправительной колонии №2 Владимирской области, в которой он отбывает срок по «делу Ив Роше». Об этом говорится в картотеке Петушинского районного суда Владимирской области.
Очередное исковое заявление Навального подразумевает ходатайство об оспаривании решения вышестоящих инстанций. При этом суть его требований в источнике не уточняется.
До этого он уже подавал два иска на администрацию колонии, но позже отзывал их, так как его требования выполнялись. Первый касался отказа предоставить осужденному книги, второй - цензуры выписываемых им газет. Позже оппозиционер подал еще один иск с требованиями снять его с учета как склонного к побегу, но ходатайство было отклонено.
Ранее против Навального возбудили уголовное дело об экстремизме.
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