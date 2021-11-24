Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области

Оппозиционер Алексей Навальный подал четвертый иск к руководству исправительной колонии №2 Владимирской области, в которой он отбывает срок по «делу Ив Роше». Об этом говорится в картотеке Петушинского районного суда Владимирской области.

Очередное исковое заявление Навального подразумевает ходатайство об оспаривании решения вышестоящих инстанций. При этом суть его требований в источнике не уточняется.

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До этого он уже подавал два иска на администрацию колонии, но позже отзывал их, так как его требования выполнялись. Первый касался отказа предоставить осужденному книги, второй - цензуры выписываемых им газет. Позже оппозиционер подал еще один иск с требованиями снять его с учета как склонного к побегу, но ходатайство было отклонено.

Ранее против Навального возбудили уголовное дело об экстремизме.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:ИскКолонияВладимирская ОбластьАлексей Навальный
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