Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области

Оппозиционер Алексей Навальный подал четвертый иск к руководству исправительной колонии №2 Владимирской области, в которой он отбывает срок по «делу Ив Роше». Об этом говорится в картотеке Петушинского районного суда Владимирской области.

Очередное исковое заявление Навального подразумевает ходатайство об оспаривании решения вышестоящих инстанций. При этом суть его требований в источнике не уточняется.