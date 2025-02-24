Научно-исследовательское судно «Ашамба» затонуло на Кубани
Принадлежащее институту океанологии имени Ширшова маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба» затонуло в минувшие выходные в акватории яхт-клуба «7 футов». Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что причиной инцидента стала потеря остойчивости судна из-за обледенения. Обошлось без пострадавших, загрязнения акватории не зафиксировано.
«Собственник в ближайшее время установит боны для предотвращения возможного загрязнения (на борту есть дизтопливо). А также ведёт подготовительную работу для последующего подъема судна», - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что министерство транспорта РФ до конца февраля подготовит предложения по предотвращению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров в Чёрном море, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турист пропал при сходе лавины в Сочи
- Верховный муфтий РФ подарил Путину щит и меч защитника Отечества
- Научно-исследовательское судно «Ашамба» затонуло на Кубани
- «Нас рать»: Галустян шуткой прокомментировал санкции Евросоюза
- Военный эксперт Баранец призвал увеличить в России срок срочной службы
- Евросоюз ввел санкции против Дирекции выставки достижений «Россия»
- Рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского
- Росавиация опровергла данные о подготовке аэропортов центра и юга к открытию
- Трамп высмеял мемом с Губкой Бобом не желающих отчитываться чиновников
- СМИ: Закрытые с начала СВО аэропорты в России приготовились к открытию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru