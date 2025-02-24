Научно-исследовательское судно «Ашамба» затонуло на Кубани

Отмечается, что причиной инцидента стала потеря остойчивости судна из-за обледенения. Обошлось без пострадавших, загрязнения акватории не зафиксировано.

«Собственник в ближайшее время установит боны для предотвращения возможного загрязнения (на борту есть дизтопливо). А также ведёт подготовительную работу для последующего подъема судна», - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что министерство транспорта РФ до конца февраля подготовит предложения по предотвращению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров в Чёрном море, сообщает RT.

