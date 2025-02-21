СМИ: В порту Новороссийска столкнулись два судна

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл утром 21 февраля. Он отметил, что причиной стали погодные условия и несвоевременный запуск главного двигателя судна «NATIG-ALIYEV».

«NATIG-ALIYEV» сдрейфовал на якоре в сторону судна «BEGONIA-S». Первое судно повреждений не получило, у второго - незначительные повреждения в носовой части... Пострадавших нет. Экологического ущерба нет», - заключил источник.

Ранее в Италии два взрыва прогремело на нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту города Савона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

