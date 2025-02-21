СМИ: В порту Новороссийска столкнулись два судна
Два судна столкнулись в порту Новороссийска. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл утром 21 февраля. Он отметил, что причиной стали погодные условия и несвоевременный запуск главного двигателя судна «NATIG-ALIYEV».
«NATIG-ALIYEV» сдрейфовал на якоре в сторону судна «BEGONIA-S». Первое судно повреждений не получило, у второго - незначительные повреждения в носовой части... Пострадавших нет. Экологического ущерба нет», - заключил источник.
Ранее в Италии два взрыва прогремело на нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту города Савона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru