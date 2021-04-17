«Национальный позор»: Байден оценил ситуацию с контролем над оружием в США
Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию с контролем над оружием в стране.
«Это национальный позор. Это должно закончиться», — цитирует Байдена РИА Новости.
По словам главы государства, он пытается реализовать реформы, касающиеся ношения оружия. Кроме того, Байден отметил, что владеющие оружием американцы поддерживают необходимость проверки биографии покупателей подобного снаряжения.
Американская конституция предусматривает право граждан на ношение и хранение оружие, и реформировать эту сферу не удается из-за оппозиции оружейного лобби и республиканцев в Сенате.
Байден высказался о проблеме оружия на фоне очередной стрельбы в США: накануне экс-сотрудник FedEx открыл огонь в здании компании в Индианаполисе. В результате восемь человек погибли.
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