Националист Дацик вышел из колонии

Осужденный по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией националист Вячеслав Дацик вышел из колонии в Ленобласти по УДО, сообщила адвокат Наталья Крамарец.

«Как только апелляция на УДО была отклонена, решение вступило в силу. Он уже дома с женой», - сказала юрист.

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Дацик, известный под псевдонимом Рыжий Тарзан, в июне был приговорен к году колонии строгого режима по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы. Эстонские пограничники задержали нарушителей и передали их России. В июне Дацика приговорили в году тюремного заключения, пишет "Газета.ру".

В своей карьере ММА «Рыжий Тарзан» провел 13 поединков, одержав шесть побед при семи поражениях. Его последний бой состоялся в ноябре 2019 года.

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Фото: Страница Дацика в ВКонтакте
ТЕГИ:НационалистыВячеслав Дацик
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