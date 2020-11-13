Националист Дацик вышел из колонии

Осужденный по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией националист Вячеслав Дацик вышел из колонии в Ленобласти по УДО, сообщила адвокат Наталья Крамарец.

«Как только апелляция на УДО была отклонена, решение вступило в силу. Он уже дома с женой», - сказала юрист.