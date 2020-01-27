Нашлась мать двух детей, брошенных отцом в Шереметьево

По её словам, родители мальчиков были в разводе, мать не поддерживала отношения с мужем и детьми и не знала о сложившейся ситуации. Не исключено, что женщина заберёт детей, отметила омбудсмен.

Мальчиков 2011 и 2014 года рождения нашли в аэропорту Шереметьево в воскресенье. СМИ сообщали, что отец оставили записку, в которой объяснил поступок сложным финансовым положением. Он якобы обещал забрать детей, когда появится возможность.

Отец мальчиков, как известно, работал вахтовым методом. Уезжая на заработки, он оставлял детей в Центре социальной защиты, а потом забирал. Мужчина говорил, что не может оставить детей матери. К слову, мать ранее получила предупреждение о ненадлежащем воспитании детей: когда она ходила за хлебом, они опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги.

